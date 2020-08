El especialista indicó que hay una necesidad de aplicar la ciencia del comportamiento en la población. | Fuente: RPP

El pasado sábado 13 personas murieron durante una intervención policial en una discoteca clandestina de Los Olivos, luego de que se amotinaran en la angosta puerta de salida del local.

Al respecto, el doctor en psicología social, Jorge Yamamoto, analizó en RPP Noticias el comportamiento de los 120 asistentes a dicha fiesta durante el Estado de Emergencia. El especialista señaló que los peruanos tenemos una tendencia a reaccionar con violencia. En plena pandemia, esta actitud constituye un “polvorín”, que en estas condiciones “no podemos darnos el lujo de mantener”.

“Cuando hay un problema en el Perú se pregunta quién fue, en otras sociedades se pregunta qué pasó. (…) Otros países tienen más inversión en ciudadanía, respeto y valores a través de la práctica, mientras que aquí solo tenemos cinco módulos de educación cívica a lo largo de toda la educación primaria y secundaria”, señaló en el programa Ampliación de Noticias.

Yamamoto explicó que la conciencia de cada persona implica tener información concreta acerca de qué nos mata o nos pone en riesgo, qué nos lleva al progreso y qué nos atrasa. Ser consecuente con esa información es algo que no ha sido puesto en práctica para los asistentes, los empresarios vinculados al local y las autoridades municipales. “Salvaría la situación que lamentamos y salvaría decenas de miles de vidas”, apuntó.

“Hay gente que cree aún que el COVID-19 no existe o que nunca les va a dar. Se van a juerguear, no tienen las medidas sanitarias, se ponen la máscara para que no los fastidien, no porque creen que es la principal barrera contra el contagio. (…) Es un optimismo bruto de “no pasa nada” o “ya qué importa”. Ni si quiera van a utilizar la información y la van a conectar con su conducta. Entonces sí, el COVID-19 mata, pero se olvidan de eso”, añadió.

Además, el especialista mencionó que los padres y madres deben tomar medidas firmes para que sus hijos e hijas cumplan las medidas de protección frente al nuevo coronavirus.

Ciencia del comportamiento

De otro lado, el especialista expresó la necesidad de aplicar la ciencia del comportamiento en la sociedad peruana, lo que implicaría realizar un mapa sobre las creencias que tienen los peruanos acerca de la COVID-19 y su contagio. Tras este paso se diseña un plan de cambio de conducta.

“Hay dos problemas importantes: uno que tiene que ver con que desde pequeños no tenemos un cableado cerebral para estar al tanto de la norma y cumplirla y, en segundo lugar, cuando por castigo estamos enfrentados a una norma, no le vemos lógica”, explicó.

Asimismo, el especialista cree que el antecedente de los peruanos es que no somos “afines a cumplir las normas”, razón por la cual las autoridades tienen que sustentar la legitimidad de las mismas y hacerlas cumplir”.

