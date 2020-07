Pasajeros llegaron desde temprano al terminal. | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Javier Rumiche

Después de 121 días, ya se puede tomar un bus y viajar a otra ciudad, otra región del país. El gobierno autorizó, como parte de la fase 3 de la reactivación económica, que el servicio de transporte interprovincial de pasajeros se retome en todo el territorio nacional, aunque sin considerar como inicio de ruta y destino final a las regiones que siguen cumpliendo cuarentena por su alto índice de contagios como Áncash, Arequipa, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios y San Martín.

¿Cuál es el panorama en los terminales terrestres del país? En este primer día, al menos, se ha visto una diversidad de situaciones. En algunas ciudades hay empresas que aún no tienen autorización para circular y otras que ya cumplen los protocolos establecidos en la Resolución Ministerial N°0386-2020-MTC/01



Lo que sí es claramente observable, pero a la vez esperable, es la poca cantidad de pasajeros si la comparamos con el movimiento que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones registró en 2018. En ese año, por ejemplo, el destino más concurrido fue Lima con más de 31 mil pasajeros, seguido de Ica (5 807), Arequipa (5 472), Lambayeque (4 770) y Cusco (4 513).



A continuación, un panorama del transporte interprovincial en las regiones en el primer día de reinicio de actividades:

Chiclayo: Supervisión será constante



Más de 40 empresas de transporte interprovincial retomaron sus labores esta mañana en la región Lambayeque, informó el subgerente de Promoción Empresarial de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Ernesto Bocanegra.



La mayoría de las empresas se encuentran en el Terminal de Ormeño, ubicado en el centro de Chiclayo. Estas cuentan con un promedio de 300 buses que cubren ruta hacia Lima, Trujillo, Piura, Cajamarca, Amazonas, entre otras ciudades.

El funcionario municipal dijo que desde temprano se realizarán inspecciones para verificar que se cumplan los protocolos, pues el local donde se ubican es muy reducido.

De acuerdo con los funcionarios las empresas han cumplido con limpiar y desinfectar las unidades vehiculares, controlar la temperatura a los usuarios, implementar cortinas de polietileno o de un material parecido para el aislamiento entre los asientos de la unidad.

Además, los empresarios se comprometieron a solicitar a los usuarios la declaración jurada sobre no presentar síntomas de la COVID-19.

Empresas serán supervisadas para el cumplimiento de las medidas de seguridad- | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortesía

Trujillo: Solo trasladarán el 50 % de su aforo

En la Ciudad de la Eterna Primvera, son 14 las empresas que cubren la ruta Trujillo - Virú que reiniciarán el servicio de transporte de pasajeros, informó la gerente regional de Transportes y Comunicaciones de La Libertad, Edith Chuco.

Indicó que estas empresas ya han cumplido con los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud por lo que pueden reiniciar sus servicios; sin embargo, serán constantemente supervisados en los terminales de llegada.

"Sino cumplen las disposiciones, lamentablemente no podrán seguir prestando el servicio porque de por medio está la vida de los pasajeros", dijo la funcionaria.

Agregó que estas empresas agrupan a más de 300 vehículos con capacidad para 30 pasajeros, pero de acuerdo con las disposiciones solo podrán llevar el 50 % de su capacidad.

Mientras tanto, los viajes a las provincias de la sierra como Huamachuco, Santiago de Chuco, Otuzco, Julcán entre otras, todavía no reiniciarán sus servicios debido a que aún no tienen implementado sus protocolos de seguridad.

En cuanto a la presencia de algunos terminales que funcionaban en locales alquilados y que no reúnen las condiciones técnicas necesarias, ya no podrán hacerlo debido a que la Municipalidad Provincial de Trujillo no les otorgó la licencia de funcionamiento por lo que se han visto obligados a ir al Terminal Terrestre Interprovincial.

En el interior de los buses también se toman las medidas de prevención correspondientes. | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: RPP

Cusco: Solo una empresa brindará servicios

De las 69 empresas de transporte interprovincial que operan en Cusco, solo una reiniciará sus operaciones y con el 100 % de su aforo. Se trata de la empresa “Turismo Mer”, que cubre la ruta Cusco - Puno y viceversa.

Dicha empresa es la primera en tener autorización para ofrecer sus servicios de viaje tras cumplir con los protocolos de bioseguridad dispuesto por el Ministerio de Transporte, así manifestó el gerente del terminal terrestre de Cusco Ronald Caballero.

Caballero manifestó que están a la espera que las demás empresas entreguen sus itinerarios y protocolos de bioseguridad para que puedan operar la próxima semana, pues hay muchas personas que quieren viajar a otros lugares del Perú.

En el terminal de Cusco no se venderán pasajes, estos serán expendidos en las oficinas de cada empresa o de manera virtual. El funcionamiento de los counters solo será para confirmar el abordaje.

Terminales deberán de presentar sus protocolos de bioseguridad. | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Gabriel Vela

Puno: Terminales terrestres cerrados

Los terminales terrestres y zonales de las ciudades de Puno y Juliaca, hasta el momento permanecen con las puertas cerradas sin la concurrencia de transportistas y trabajadores.

En los exteriores se observa a una que otra persona, quienes al no encontrar transporte hacia su destino se retiraron. Algunas esperan ser atendidos en las próximas horas y poder comprar pasajes.

Aún no se conoce sobre la activación de la venta de pasajes hacia diferentes ciudades del sur del país.

En tanto, el servicio de pasajeros hacia las provincias del interior como Huancané, Azángaro, Ayaviri, El Collao, Juli, Yunguyo, Desaguadero y otros, se ha normalizado.

Terminales lucen vacíos en el primer día de reactivación. | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Blas Condori

Tacna: Pasajeros viajan a Lima en busca de trabajo

En el primer día de reactivación de viajes interprovinciales, decenas de familias acudieron a los diferentes terminales de buses en la región Tacna para retornar a Lima en busca de trabajo.

En el terminal nacional Manuel A. Odría de Tacna se observó poca afluencia de personas. En este lugar se ha instalado lavatorios al ingreso, han adquirido termómetros infrarrojos y acondicionaron asientos en la sala de pasajeros. Solo se abrirán dos puertas, una de ingreso y otra de salida para mayor control.

Otro es el panorama en el terminal privado de Transportes Flores Hnos, donde hay mayor afluencia de viajeros y también se cumplen con los protocolos de bioseguridad, además se cuenta con la presencia del personal de la Superintendencia Nacional de Transportes de Personas Carga y Mercancias (SUTRAN), el cual está supervisando los buses.

La mayoría de usuarios que retornaron a Lima manifestaron que los pasajes varían de acuerdo al tipo de servicio y van desde 120 hasta 160 soles. En los buses, solo se han habilitado la mitad de los asientos, tanto en el primer piso como en el segundo.