Víctima del accidente contó lo ocurrido. | Fuente: Rotafono

“No he sido atendida aún correctamente –dijo Laura Lara, víctima del accidente automovilístico en Trujillo este martes, a RPP Noticias– Estoy con dolores”. Tras la discusión que se muestra en el video, Lara no fue llevada a ningún centro de salud, informó.

“No me llevaron a ningún lugar, ninguno”, contó Lara. “La persona que me derivó a la clínica fue mi familia”, agregó y dijo que sus parientes tuvieron que llegar al lugar donde se accidentó para auxiliarla. “[La ambulancia] no me llevó a ningún lugar porque la Policía le ordenó que me bajara”.

“Por culpa de la Policía no me han atendido”, señaló en Encendidos.

Laura recuerda estar dentro de la ambulancia, postrada en la camilla, mientras que el personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) discutía con dos efectivos de la Policía Nacional por aproximadamente media hora.

Ella viajaba en una moto lineal cuando un camión la embistió. A pesar de la gravedad del accidente, Laura no ha recibido la atención necesaria por parte de especialistas hasta el momento

“No, acá mando yo”, decía uno de los suboficiales mientras que exigía a los médicos trasladar a la paciente a la clínica San Pablo en lugar del centro de salud más cercano.

Un informe del Samu indica que Lara no habría aceptado el traslado al centro de salud más cercano y que deseaba ir a una clínica en específico. La víctima dijo a RPP Noticias que esto no fue así: los policías hicieron que baje de la ambulancia.

Sigue sin recibir atención médica

Laura Lara llegó con su familia a la clínica Peruano Americana donde una enfermera la hizo esperar por varios minutos debido a que había otro paciente en Emergencia. Ante la negativa por parte del personal médico a darle algún calmante, solicitó que le dieran el alta y se fue a su casa para sacar dinero e ir a la clínica San Pablo.

Una vez allá, el personal no la quiso atender “porque dicen que ya he sido atendida en la clínica Peruano Americana”, dijo la mujer al programa radial.

Después de varios intentos, fue atendida por un doctor; sin embargo, aún no ha sido sometida a los exámenes necesarios luego de un accidente de tránsito.

“Me han tratado mal también en la clínica”, dijo Lara. Por ese motivo, decidió ir a su casa y tomar calmantes para el dolor. La Defensoría del Pueblo solicitó que el caso sea investigado.