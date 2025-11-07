Trujillo: dictan prisión preventiva contra falso chamán acusado de violación en ritual

Según la denuncia, el hombre se encontraba con toda una familia durante un ritual y en un momento pidió estar a solas con la menor para una supuesta "limpia"

El Poder Judicial informó que se dictó prisión preventiva contra un falso chamán de 40 años acusado de violación sexual a una adolescente de 16 años en un ritual en una casa del distrito trujillano de La Esperanza, región La Libertad.

Durante nueve meses el hombre estará internado en el penal 'El Milagro' mientras duren las investigaciones.

Según la denuncia, el hombre se encontraba con toda una familia durante un ritual y en un momento pidió estar a solas con la menor para una supuesta "limpia", siendo en ese momento donde se habría producido la violación. El hecho fue corroborado por los exámenes del médico legista, según la Policía.

En un primer momento, el hombre logró escapar tras el abuso sexual al ser buscado por la familia, sin embargo, fue capturado por la Policía en el óvalo Mansiche, a unas cuadras del centro histórico de Trujillo.

Asimismo, según sus antecedentes policiales, hace diez años, en 2015, fue denunciado por tocamientos indebidos a una escolar de 13 años.