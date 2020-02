Abuso sexual | Fuente: Flickr | Fotógrafo: Carlos Velayos Mart

En Trujillo, una menor de 17 años denunció haber sido abusada sexualmente por su maestro, Ciro Raúl de la Cruz Alayo, quien la habría amenazado con desaprobarla en su curso si le confesaba a alguien la violación, producto de la cual se encuentra embarazada de cinco meses.

Los hechos ocurrieron en el caserío de Mushit, distrito de Chugay, en la provincia de Sánchez Carrión. De acuerdo con la declaración de la menor de iniciales A.E.B, el docente del colegio Víctor Raúl Haya de la Torre la acosaba diciéndole que le gustaba y que se iba a casar con ella.

El abuso habría ocurrido en julio del 2019, en la vivienda del hermano de la víctima, en donde De la Cruz alquilaba una habitación. La menor también contó a RPP Noticias que el docente también acosaba a sus compañeras de estudios, sin embargo, desconoce si también abusó sexualmente de ellas.

“El profesor ha abusado de mí, me agarró a la fuerza. Me fastidiaba en el colegio, me decía que le gusto, que soy bonita, que él se va a casar conmigo y me va a llevar a su casa. Yo le decía ‘¿qué le pasa?’. De ahí las ha seguido fastidiando a las otras alumnas. Nos decía que él no tiene mujer, que es soltero”, relató.