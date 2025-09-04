Últimas Noticias
Trujillo: una nueva explosión afecta varias viviendas en la urbanización Las Quintanas

La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas de la provincia de Trujillo.
La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas de la provincia de Trujillo.
Redacción RPP

Redacción RPP

·

El hecho ocurrió alrededor de las 10:49 p. m. La policía se trasladó hasta el lugar para iniciar las investigaciones de ley.

Una nueva explosión en Trujillo, en la región de La Libertad, se registró la noche de este jueves en una casa de tres pisos, ubicada en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas.

La violenta detonación ocurrió alrededor de las 10:49 p. m. y se escuchó en diferentes puntos de la ciudad norteña.

La onda expansiva generada por el estruendo daño también a las casas colindantes, causando conmoción y temor entre los vecinos de la zona.


Imágenes captadas poco después de la explosión en una calle de Las Quintanas.
Imágenes captadas poco después de la explosión en una calle de Las Quintanas.

Inseguridad ciudadana Crimen organizado Trujillo

