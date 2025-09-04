Trujillo: una nueva explosión afecta varias viviendas en la urbanización Las Quintanas

El hecho ocurrió alrededor de las 10:49 p. m. La policía se trasladó hasta el lugar para iniciar las investigaciones de ley.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una nueva explosión en Trujillo, en la región de La Libertad, se registró la noche de este jueves en una casa de tres pisos, ubicada en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas.

La violenta detonación ocurrió alrededor de las 10:49 p. m. y se escuchó en diferentes puntos de la ciudad norteña.

La onda expansiva generada por el estruendo daño también a las casas colindantes, causando conmoción y temor entre los vecinos de la zona.