Terror en Trujillo: ataque con explosivo dejó tres heridos y la onda expansiva afectó a predios en un radio de 100 metros

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

La detonación se sintió a varias cuadras a la redonda y dejó a tres personas heridas. La explosión causó daños en viviendas, negocios y en el cableado eléctrico de la zona.

La Libertad
00:00 · 03:15
Personal de Hidrandina intervino para revisar cables y medidores de luz que resultaron afectados
Personal de Hidrandina intervino para revisar cables y medidores de luz que resultaron afectados | Fuente: RPP

La fuerte explosión que sacudió la cuadra 8 de la avenida Perú, en la ciudad de Trujillo, dejó al menos tres personas heridas y un considerable número de predios afectados.

El estallido se produjo cuando un artefacto explosivo fue detonado en el frontis de una vivienda, provocando daños no solo en el inmueble, sino también en casas, quintas y locales ubicados en un radio aproximadamente cien metros.

Las víctimas, que presentaban cortes y contusiones producto de la onda expansiva y la caída de vidrios, fueron trasladadas al Hospital Víctor Lazarte Echegaray, donde permanecen bajo observación médica.

"Estamos haciendo una constatación de los hechos", señaló el prefecto regional 

Un equipo de RPP llegó al lugar de los hechos y pudo conversar con el prefecto regional, quien indicó el grado de afectación que ha tenido esta explosión.

"Estamos haciendo una constatación de los hechos estamos acá con los perfectos del distrito Trujillo y la provincia de Trujillo. No solamente ha sido afectado este predio, en el cual, pues, han detonado el explosivo, sino que también ha sido afectadas diversas manzanas", aseveró.

En tanto, personal de Hidrandina intervino para revisar cables y medidores de luz que resultaron afectados por la explosión, ya que el alumbrado público y el servicio eléctrico domiciliario se interrumpieron temporalmente.

'Los Pepes', faccción de 'Los Pulpos' estarían involucrados
'Los Pepes', faccción de 'Los Pulpos' estarían involucrados | Fuente: RPP

'Los Pepes', faccción de 'Los Pulpos', estarían involucrados

La policía se encuentra investigando diversas teorías para esclarecer la causa de la explosión. Sin embargo, fuentes de RPP señalan que podría tratarse de una venganza relacionada con un conflicto entre organizaciones criminales.

Se menciona a la banda 'Los Pulpos' como posible responsable, tras la difusión de un video con amenazas dirigido al propietario de la vivienda afectada. En este video, una facción llamada 'Los Pepes' se atribuye el acto y exige un millón de soles al dueño de la propiedad.

Trujillo Explosión

