Tumbes: sentencian a 6 años de cárcel a ciudadano venezolano que intentó pasar municiones de guerra a Ecuador

Sentencian a 6 años de cárcel a ciudadano venezolano que intentó pasar municiones de guerra a Ecuador
Sentencian a 6 años de cárcel a ciudadano venezolano que intentó pasar municiones de guerra a Ecuador
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El ciudadano extranjero fue intervenido cuando pretendía pasar esas cajas por el Puente Internacional que divide a Perú y Ecuador, en el distrito fronterizo de Aguas Verdes en Tumbes, usando el servicio de un estibador, a quien le pagó 1 dólar por dicho traslado.

José Luis Reverón Peña, ciudadano venezolano intervenido el último jueves en posesión de 37 cajas de municiones, fue sentenciado a seis años de prisión efectiva al ser procesado en flagrancia, según informó el Ministerio Público en la región Tumbes. 

Como se recuerda, el ciudadano extranjero fue intervenido cuando pretendía pasar esas cajas por el Puente Internacional que divide a Perú y Ecuador, en el distrito fronterizo de Aguas Verdes en Tumbes, usando el servicio de un estibador, a quien le pagó 1 dólar por dicho traslado.

Durante el desarrollo de la audiencia, Reverón Peña aceptó su culpabilidad, según el Ministerio Público, mediante un acuerdo de terminación anticipada, lo que permitió que la jueza del 2° Juzgado de Investigación Preparatoria dictara sentencia inmediata: 6 años y 8 meses de prisión efectiva y el pago de S/ 2,500 de reparación civil a favor del Estado.

Con este resultado, el Ministerio Público destacó la importancia de la acción rápida y coordinada entre Fiscalía y Policía en la lucha contra el tráfico y tenencia ilegal de armas y municiones en la frontera.

