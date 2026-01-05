INPE traslada a 100 internos de alta peligrosidad al penal de Challapalca

Los internos trasladados proceden de los establecimientos penitenciarios de Lurigancho, Ancón I, Miguel Castro Castro, Callao y Huaral.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó este lunes que 100 internos de alta peligrosidad que estaban en varias prisiones de Lima y Callao fueron trasladados al Penal de Challapalca, en la región Tacna.

Los internos trasladados proceden de los establecimientos penitenciarios de Lurigancho (29), Ancón I (22), Miguel Castro Castro (20), Callao (22) y Huaral (7). Asimismo, de los 100 reos, unos 66 son sentenciados y 34 están procesados por los delitos de organización criminal (19), robo agravado (56), extorsión (6), sicariato (8), homicidio (6), tráfico ilícito de drogas (2) y tráfico ilícito de armas (3).

El INPE informó que estas personas cumplirán en Challapalca un régimen que contempla solo dos horas de patio de manera individual, conforme a los protocolos de seguridad vigentes.

El ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, afirmó ante los medios de comunicación que la medida se ejecuta como parte de una política orientada a reforzar el principio de autoridad y evitar cualquier intento de acción delictiva desde los centros penitenciarios.

Martínez Laura reveló además que había espacio en el Penal de Challapalca que no había sido empleado por gestiones anteriores.

El traslado fue ejecutado por el Grupo de Operaciones Especiales del INPE, con el respaldo de la Policía Nacional y en cumplimiento de los protocolos de máxima seguridad.

