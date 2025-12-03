Últimas Noticias
Ucayali: rescatistas encuentran una de las embarcaciones hundidas en Iparia

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Esta embarcación no transportaba personas, estaba en el puerto del distrito a la espera de pasajeros para trasladarlos a Pucallpa.

Una de las dos embarcaciones que se hundieron el último lunes en el distrito de Iparia, provincia de Coronel Portillo, en Ucayali, logró ser sacada del río por el equipo de buzos utilizando cuerdas y un tractor, según informó la PNP. 

Esta embarcación no transportaba personas, estaba en el puerto del distrito a la espera de pasajeros para trasladarlos a Pucallpa. Mientras tanto las labores de búsqueda de los más de 20 desaparecidos continúa, entre ellos niños y adultos.

Este accidente, que dejó hasta el momento 12 muertos, ocurrió en horas de la madrugada cuando el puerto se desbarrancó y terminó hundiendo ambas embarcaciones.

