Un explosivo detonó en obra de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y dañó parte de cerco perimétrico

Un artefacto explosivo fue detonado esta madrugada en las inmediaciones de la obra de construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima, que se desarrolla a la altura del Paseo Colón, en el Cercado de Lima.

La explosión se produjo alrededor de las 2:15 a.m. en la puerta de ingreso número tres, causando daños en la estructura que cubre las obras de construcción.

RPP llegó al lugar y constató ligeros daños en la parte inferior de la estructura metálica del cerco de la obra.

PNP analiza las imágenes de las cámaras de seguridad

El coronel PNP Víctor Meza detalló a RPP que la Policía ya analiza las cámaras de seguridad de la concesionaria y de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para capturar a los sujetos que detonaron el explosivo.

También descartó preliminarmente que se trate de un caso de extorsión contra la empresa concesionaria, debido a que – señaló – no existen alertas ni denuncias previas. No obstante, el coronel PNP evitó dar más detalles para no entorpecer las investigaciones.

“Se produjo una explosión aquí en la puerta de ingreso número tres de la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima. Esta es una obra pública que se viene desarrollando desde hace unos meses y que tiene cerrada las primeras cuadras del Paseo Colón”, declaró.

“No puedo alertar los posibles causantes de estos hechos sobre el camino que está haciendo la Policía”, agregó.

Mientras tanto, la PNP realiza las pesquisas correspondientes para determinar cuál fue el artefacto explosivo utilizado para dañar parte de la infraestructura del cerco perimétrico.