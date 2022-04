| Fuente:

El gobernador regional del Cusco ha hecho conocer una agenda de diez puntos que constituyen la razón de ser del paro registrado en su región. Entre los diez puntos figuran demandas vinculadas al alza de precios, en particular de alimentos, carburantes y fertilizantes. Pero también aspectos políticos como la lucha contra la corrupción o la elaboración de una nueva Constitución. El discurso del gobierno ha tratado de canalizar el descontento de los cusqueños contra las elites costeñas y limeñas, a quienes acusa de polarizar el país y vivir focalizada en la vacancia del presidente Castillo. Durante los próximos días sabremos si las Mesas de Diálogo darán resultados o si estamos ante demandas que no pueden ser satisfechas. En parte porque el alza de precios tiene que ver con fenómenos globales y en parte porque el gobierno ha dado muestras de grave incapacidad para prever y gestionar los sectores productivos.

Los paros regionales se llevan a cabo mientras se hallan paralizadas dos de las principales minas de cobre de nuestro país, Cuajone y Las Bambas. Sus respectivas regiones se verán privadas de los ingresos generados por la actividad minera, pero el gobierno no ha hecho mayores esfuerzos para solucionar los reclamos legítimos y rechazar los actos de violencia, como cortar el agua en Cuajone o invadir los ambientes de la mina en Las Bambas. ¿Será posible que alguien esté pensando en sacar provecho del clima de desorden y de falta de autoridad que padecemos? Lo que está claro es que no se puede a la vez protestar contra el alza de precios e impedir que nuestro país aproveche el excepcional nivel del precio internacional del cobre. Ninguna política social será efectiva, así como ninguna constitución servirá para reducir la pobreza y la desigualdad, si no se generan empleos decentes aprovechando los recursos naturales que tiene nuestro país. Entre ellos, en la actual circunstancia, destaca el cobre.

Las cosas como son