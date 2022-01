| Fuente: Minsa

El próximo lunes 31 de enero se dará inicio a la vacunación contra la COVID-19 de niños de 9 años a más, adelantó la jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez.



La funcionaria dijo confiar en el avance de la vacunación, que hoy se inició en Lima y Callao con los niños de 10 y 11 años y con aquellos que presentan comorbilidad (de 5 a 11 años).

Adelantó que este viernes 28 de enero llegará un segundo lote de Pfizer con 996 mil dosis del fármaco para la inmunización de los menores y señaló que se harán las gestiones para tener más pronto las vacunas en el país.

"Los dos primeros ingresos de los lotes serán para vacunar esta semana a todos los niños de 5 a 11 años con comorbilidad, para los niños de 10 a 11 años y, la próxima semana, lunes 31, estaremos iniciando con los niños de 9 años para arriba", refirió en RPP.

Jiménez informó que se están planteando distintas estrategias para ubicar a más niños, como revisar la lista nominal de pacientes con comorbilidades en los hospitales y solicitar información de éstos a los médicos tratantes.

La edad de los niños a vacunar irá bajando de uno a uno, añadió la jefa de Inmunizaciones. "La meta es vacunar a un promedio de 40 mil niños al día", apuntó.

Dijo asimismo que se espera que la población infantil acuda también a los VacunaFest que se desarrollarán este sábado 29 de enero, de 7 am a 9 pm, y el domingo 30 de 7 am a 7 pm. "Acudan para no perder la oportunidad de mejorar las cifras en la semana", demandó a la ciudadanía.



RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.