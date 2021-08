Vacunación en Perú | Fuente: Presidencia

A través del Rotafono de RPP Noticias, ciudadanos han denunciado falta de organización y retrasos en su turno de vacunación contra la COVID-19, pese a pertenecer al grupo etario de 40 años a más.

La señora Shanny, que reside en el distrito de La Molina, contó que desde la semana pasada ha intentado vacunarse pero le han indicado que por el cambio de Gobierno no hay orden para aplicar la primera dosis del inmunizante.

“Yo estoy en el rango de 40 a 45 años. He estado asistiendo al Centro de Vacunación del Adulto Mayor de La Molina, de la avenida Los Corregidores, y me han indicado que se le estaba dando prioridad a los de la segunda dosis y que a partir del lunes 2 de agosto recién se iban a vacunar a los que iban a recibir la primera dosis”, relató.



“Hoy he estado haciendo cola desde las 6 a.m., pero a las 7 a.m. me ha indicado el personal del Minsa que por la transferencia de Gobierno no se tiene la autorización para vacunar a los de la primera dosis, lo cual nos ha causado bastante malestar, dijo la ciudadana.

“Nos han dicho que todavía no hay orden por la transferencia de Gobierno”, confirmó en RPP Noticias.

Asimismo, el señor Jorge indicó que desde la semana pasada intentó vacunarse en el Estadio Chipoco en Barranco, pero no pudo hacerlo y que recién esta mañana fue informado que tenía que acercarse al Vacunacar de Chorrillos.

“Yo he tratado de vacunarme en el Estadio Chipoco en Barranco (...) durante toda la semana fui y estaba vacío afuera y adentro. Yo tengo más de 40 y siempre me decían que no. Hoy fui a las 5 a.m., habíamos unas 50 personas y nos dio prácticamente las 9 a.m. y lo que decían era que solo podían vacunar a los que tenían citas en el Estados Chipoco para hoy, pero no había nadie con esas características”, sostuvo.

“A las 9 a.m. salió una persona (del Estados Chipoco para decirnos) que en el Vacunar de Chorrillos están vacunando y fui para allá y he podido vacunarme. Me acabo de vacunar después de varios días intentando en el Estados Chipoco. Lamentablemente, la información es confusa, no es precisa, lo que aparece en redes es otra cosa”, agregó el ciudadano.

