Abuelita de 80 años fue vacunada en una combi de transporte público | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Leonardo Muñoz

A bordo de una combi de transporte público, fue vacunada la señora Carmen Elisa Talledo De Herrera, quien a sus 80 años fue una de las primeras en ser inmunizadas en el “Vacunacar”, un espacio habilitado para familiares que lleguen con sus vehículos particulares e instalado en una universidad privada de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque.

Carmen Talledo contó a RPP Noticias que se siente contenta de recibir la primera dosis, y recordó todos los años en que llevó a vacunar a sus hijos. Ahora, uno de ellos hizo lo propio y la trasladó hasta este espacio acondicionado para la inmunización.

“Agradecerle a Dios que llegó este momento que mucho lo anhelaba, porque desde más joven los vacunaba a mis hijos y me vacunaba yo. No desconfío de las vacunas. Hasta ya me olvidé de cuántas vacunas tengo. Del sarampión, de las paperas, no sé qué más tengo mis marquitas por acá (señalándose el brazo derecho)”, contó emocionada.

Tras recibir la dosis, Doña Carmen consideró este hecho como el mejor regalo por el día de las Madres para todas las abuelitas, porque dijo significa pasar más tiempo al lado de sus hijos.

“Claro que sí, porque esto es bien para mi salud. El año pasado pasamos tranquilos en casa el Día de la Madre. Ahora la pasaremos sanamente reunidos” indicó.



Jorge Luis Hernán, hijo de la señora Carmen Talledo, dijo que hoy decidió no trabajar y madrugó para llevar a su madre a vacunarse. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Leonardo Muñoz

Su hijo, Jorge Luis Hernán Talledo, quien maneja la combi desde hace doce años, contó que llegaron desde las 3:30 de la mañana para alcanzar los primeros lugares. Según dijo su madre tiene una enfermedad obstructiva pulmonar crónica, por lo cual sus pulmones funcionan al 50% de su capacidad.

“Contento por la vacunación que ha recibido mi mamá. El año pasado, en vísperas del cumpleaños de mi papá, se fracturó la cadera, por eso ha sido mi esfuerzo en venir de amanecida, la amanecida no importa, lo que importa es la vacunación de mi mamá”, expresó.

En este centro de vacunación más de 200 vehículos llegaron para vacunar a sus adultos mayores de 80 años. Además, se habilitó otro “Vacunacar” en la Universidad de Chiclayo, para atender a otros mil ancianitos.

La jornada de vacunación se realizó con normalidad los tres locales escogidos en Chiclayo, uno en José Leonardo Ortiz y otro en el distrito de la Victoria.

