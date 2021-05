Brigadas humanitarias de recojo de cadáveres se encargan de embolsar a los fallecidos y de desinfectar las viviendas. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Leonardo Muñoz

Abril fue el mes con mayor número de personas que fallecieron en sus viviendas a causa de la COVID-19 durante estos 13 meses de pandemia, informó el director ejecutivo de Salud Ambiental, Demóstenes Gonzales, quien tiene a su cargo las brigadas humanitarias de recojo de cadáveres.

Según datos proporcionados por el funcionario, en abril del 2021 se registraron 109 fallecidos en domicilios, lo que representa hasta cuatro veces más de lo reportado de enero a marzo de este año. La mayoría de decesos ocurrió en los distritos de Chiclayo, Ferreñafe, Motupe y Tumán.

"Las cifras de diferencia son abismales, entre abril con los meses anteriores. En marzo, por ejemplo, teniamos 29 fallecidos en el mes; es decir, habían dos diarios o a veces ningúno... pero en abril llegamos a 109 fallecidos en domicilio, donde hemos tenido entre 5 y 7 muertos diarios", puntualizó.



Fallecidos sin reportar

El especialista advirtió que el número de fallecidos en viviendas podría ser mayor, debido a que no todas las familias reportan los decesos a causa del nuevo coronavirus, pues buscan realizar velorios pese a estar prohíbidos. Incluso, lamentó que en algunos casos las brigadas no hayan podido recoger los cadáveres debido a la amenaza de los familiares, quienes no les permitían el ingreso.

Para Demóstenes Gonzales, este incremento de fallecidos en casa se debe al colapso de los hospitales donde no hay capacidad para recibir a más pacientes, pero también a la falta de oxígeno medicinal, debido a lo difícil que es acceder a un balón de este insumo.

"Cuando el paciente que es tratado en casa necesita más oxígeno ya no encuentran dónde comprar. Ese es el problema, ahí se genera la muerte por falta de oxígeno en la región. El otro factor es que si llegas al hospital, el hospital ya no te recibe, (porque) no tiene capacidad de respuesta. Ya no hay, por eso el aumento de fallecidos es abismal, pues el familiar (de un paciente contagiado) llama a un hospital, pregunta si hay camas y no las hay", lamentó

En lo que va mayo, según lo reportado por la autoridad sanitaria, se han registrado 18 fallecimientos en casa; sin embargo, el funcionario señaló que es probable que durante lo que resta del mes el promedio disminuya progresivamente.

