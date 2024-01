"Tiene que ser castigado": víctima de discriminación en playa de Tacna denuncia que agresor le dañó la mandíbula

Actualidad Víctima de agresión verbal y física relata cómo ocurrieron los hechos en la playa El Planchón

Javier Mauricio Oviedo García fue identificado como el agresor de Walter Chipoco Espinoza | Fuente: RPP

Walter Chipoco Espinoza, quien denunció ser víctima de discriminación y agresión física en una playa de Tacna, afirmó que su agresor, Javier Mauricio Oviedo García, le destrozó la mandíbula inferior.

"Regresé a Tacna y me he estado haciendo todos los exámanes, descartando, buscando opiniones, inclusive pensé pedir opiniones en Lima porque me ha destrozado la mandíbula inferior, hay cuatro dientes que ya (...) toda la dentadura se me ha movido. Pienso que esto tiene que tener una buena participación médica", dijo en entrevista con el programa Ampliación de Noticias Regional.



Walter Chipoco Espinoza relató cómo ocurrieron los hechos el 1 de enero del 2024 en la playa El Planchón durante la disputa por una sombrilla de mar en la orilla.

"Este hecho se produce al mediodía, cerca de la 1 de la tarde. Estábamos gozando de un día de playa en El Planchón y de repente se acercó al sitio donde estábamos nosotros, que eramos tres personas: mi esposa, una amiga y yo. Se acercó directamente y en forma agresiva a agredirnos verbalmente. Todo este evento duró una hora aproximadamente", relató.

"Si del inicio vino con agresión verbal, esta agresión iba subiendo paulatinamente, se iba elevando de tono, discriminaba, nos decía cholos de m, ustedes son los que invaden los cerros, los que invaden aquí en Tacna. Dijo váyanse porque era su playa y hasta que dijo: bueno yo ya les hablé en todos los tonos, si insultar se llama hablar, y dijo bueno no han entendido. Este era era un mensaje implícito de que venía la agresión física", añadió.



Además, Walter Chipoco Espinoza anunció que denunciará penalmente a Javier Mauricio Oviedo García para que este hecho no quede impune y porque el agresor "tiene que ser castigado".



"Todas las personas que me han brindado su solidaridad, amigos, instituciones, mi colegio, todos ellos están poniéndose a diposición para que justamente esta parte penal sea adecuadamente llevado y este señor tenga su sanción proporcional al delito que ha cometido, que es una lesión grave, que ha podido causarme la muerte, unos centímetros más arriba", expresó.

Piden intervención de Fiscalía

Este miércoles la Defensoría del Pueblo en Tacna anunció que solicitará la intervención del Ministerio Público a raíz de los hechos de discriminación ocurridos en la playa El Planchón.

"Se tiene que dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que las playas son libres. Número dos, con las restricciones de ley porque está prohibido la instalación de carpas. Eso ya es una ordenanza municipal. Y que actúe el Ministerio Público de oficio a efectos contra actos discriminatorios. Debe haber una intervención de oficio ahí", aseguró.

Los hechos de agresión verbal y física quedaron registrados en videos que circularon en redes sociales, incluso cuando una mujer que lo acompañaba a Javier Mauricio Oviedo Garcí se pone a desarmar la sombra de sombrilla de esteras y casi causa lesiones a un niño al tirar una caña de bambú.

Si bien es cierto Javier Mauricio Oviedo García fue conducido a la comisaría de la jurisdicción al momento de los hechos, horas más tarde fue dejado en libertad y quedó en calidad de citado.