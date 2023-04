Vicegobernadora de Ica tras ser suspendida por 120 días: "Es arbitrario, ilegal e injusto"

La sanción se dio por voto unánime luego de que el pleno del Consejo Regional de Ica revisara y debatiera el informe de investigación sobre una supuesta usurpación de funciones. | Fuente: RPP

Luz Canales Trillo, vicegobernadora regional de Ica, se pronunció tras ser suspendida de su cargo por 120 días, esto después de que el Concejo del Gobierno Regional determinara que incurrió en una falta grave al usurpar las funciones del gobernador Jorge Hurtado Herrera.



La sanción se dio por voto unánime luego de que el pleno del Consejo Regional de Ica revisara y debatiera el informe de investigación, el pasado miércoles 5 de abril.



Al respecto, la vicegobernadora calificó la decisión como "arbitraria, ilegal e injusta" al considerar que el delito de usurpación de funciones que se le atribuye, no es causal de suspensión del cargo de vicegobernadora regional según el artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

"De todas las actividades que realizo, el gobernador tiene conocimiento. Además, después de cada actividad, yo le informo con documentos qué reuniones he tenido, con qué personas (me he reunido) y finalmente las decisiones que él tiene que adoptar como máxima autoridad del gobierno regional", indicó en Ampliación de Noticias de RPP.









DENUNCIA REPRESALIAS

Canales Trillo denunció ser víctima de hostigamiento y acoso político desde el inicio de su gestión y que todo ello se lo hizo saber al gobernador Jorge Hurtado Herrera mediante informes y que "al no encontrar respuestas lo hice notarialmente".

"En ningún momento la intención ha sido de una afrenta o de ir en contra, pero lo tomaron así", sostuvo.

Precisó, además, que las cosas empeoraron cuando reveló en un artículo de opinión "hechos irregulares en algunas direcciones del gobierno regional" y que "es donde empiezan las represalias hacia mi persona impidiéndome participar de las actividades, aislándome y no derivándome ningún tipo de documentación".

Por último, reafirmó su postura al señalar que en ningún momento usurpó funciones y que confía que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revierta la sanción por "ser arbitrario".