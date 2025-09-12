Poder Judicial ordena suspender por 18 meses al comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, por caso 'Policías albañiles'

La medida judicial establece que el alto mando policial no podrá ejercer funciones ni ocupar el cargo que desempeñaba en la institución durante ese plazo mientras avanzan las investigaciones por el caso denominado 'Policías albañiles'.

El Poder Judicial declaró fundado el pedido del Ministerio Público para suspender los derechos del comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo, por un plazo de 18 meses.

La medida judicial dictada por la jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Janet Lastra Ramírez, establece que el alto mando policial no podrá ejercer funciones ni ocupar el cargo que desempeñaba en la institución durante el tiempo señalado mientras avanzan las investigaciones por el caso denominado 'Policías albañiles'.

Según la hipótesis de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en 2020, cuando Zanabria Angulo se desempeñaba como jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa. En esa época, seis suboficiales denunciaron que fueron obligados a realizar trabajos de albañilería dentro de instalaciones policiales durante su horario de servicio, destinado al patrullaje a pie.

El comandante general de la PNP es investigado por presuntos delitos de peculado doloso, abuso de autoridad y otros cargos relacionados.