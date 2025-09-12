Poder Judicial sentenció a sujeto implicado en robo de instrumentos a orquesta Zaperoko

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Corte Superior del Callao dicta sentencia a sujeto implicado en robo de instrumentos a orquesta Zaperoko. | Fuente: Poder Judicial

Este viernes, el Poder Judicial dictó sentencia contra un sujeto implicado en el robo de instrumentos a la orquesta de salsa Zaperoko ocurrido semanas atrás.

En efecto, fue el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao que decidió dar sentencia condenatoria de siete años de pena privativa de la libertad contra Leandro Enrique Zeña Quillatupa por la presunta comisión del delito contra el patrimonio hurto en agravio de Johnny Peña de los Santos, representante y dueño del grupo musical.

Asimismo, el juez Luis Miguel Torres Bonifacio también ordenó que a Zeña Quillatupa sea internado “de inmediato” en el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), donde deberá cumplir la pena privativa de libertad impuesta.

Asimismo, Leandro Enrique Zeña deberá pagar una reparación civil de 800 soles a favor de Johnny Peña, como compensación por los daños y perjuicios sufridos, considerando que los instrumentos fueron devueltos en su integridad.

Orquesta Zaperoko sufrió el robo de sus instrumentos el último 23 de agosto. | Fuente: Instagram (orquestazaperokodelcallao)

¿Cómo ocurrió el robo a la orquesta Zaperoko?

De acuerdo con el parte policial, el hecho ocurrió el 23 de agosto de 2025 en una de las calles de la avenida Sáenz Peña en el Callao.

El dueño de Zaperoko, Johnny Peña de los Santos, precisó que, mientras cumplía con sus labores artísticas, fue víctima del hurto de sus instrumentos musicales.

En ese momento, Peña, quien se encontraba junto a otros miembros de la orquesta en un minibús utilizado para el traslado del personal de la orquesta Zaperoko, notó la sustracción tras realizar varias paradas en su ruta hacia el estadio Miguel Grau, donde la orquesta tenía una presentación programada.

El informe también precisa que el vehículo se sustrajo “estuches personalizados con las siglas de Zaperoko, que contenía instrumentos de gran valor como un bongo, campanas de mano, un sujetador de tablet y un parador de conga, con un valor total estimado en 10 mil soles”.

Tras la investigación, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria dictó sentencia condenatoria contra Leandro Enrique Zeña Quillatupa, quien fue hallado responsable del hurto con agravantes.

🔐 #Urgente | CORTE DEL CALLAO IMPONE SENTENCIA POR HURTO AGRAVADO A MÚSICOS DE LA AGRUPACIÓN ZAPEROKO



📰Lea la nota: https://t.co/OIl4xnlHDX pic.twitter.com/xdV4vvvWH8 — Corte del Callao (@CortedelCallao) September 12, 2025