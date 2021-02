La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. | Fuente: PCM flickr

La presidenta del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, aclaró ante el Congreso de la República que ella no trabajó en la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Martín Vizcarra, por lo que no podría responder por la participación del último en el ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm.

La ministra fue citada ante la representación nacional junto a los titulares de Salud, Pilar Mazzetti, y de Trabajo, Javier Palacios, para responder sobre el proceso de inmunización que inició desde el martes.

"Lamentablemente, no tengo nada que informar porque quisiera aclarar que yo no he trabajado en la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra", señaló.

"Según me han informardo, algunas personas quizá sin tener acceso a la información correspondiente han señalado que yo habría trabajado en la Presidencia del Consejo de Ministros durante la vigencia de su mando, esto no es así, yo asumí la Presidencia del Consejo de Ministros bajo el liderazgo y por invitación del presidente Francisco Sagasti. Sobre la consulta que me hacen, no puedo responder absolutamente nada", agregó.

Bermúdez Valdivia indicó que el Congreso le solicitó que entregue la lista de voluntarios que participaron en el proceso de ensayo clínico de Sinopharm. Al respecto, recordó que estos estudios no fueron conducidos por el Ejecutivo, sino por instituciones independientes.

"Los ensayos clínicos no han sido conducidos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en el afán de poder traer la información que nos solicitan, mientras venía al hemiciclo encargué a la secretaria general de PCM que curse las comunicaciones correspondientes a las entidades que llevaron a cabo el proceso de ensayo a efectos de que nos puedan alcanzar esta información. Con su respuesta haremos llegar por escrito la información que podamos obtener", respondió.



En otro momento de su participación, refirió que hasta las 6 de la tarde de este jueves, se ha vacunado a 30 947 trabajadores de salud que atienden la emergencia sanitaria en la primera línea.

"Continuamos con el proceso de implementación de la vacunación conforme lo hemos planeado", acotó.