Virú: remueven temporalmente a comisario de Chao tras difusión de video privado con hermana de detenido

La Inspectoría General de la Policía decidirá si existe alguna responsabilidad que amerite la suspensión del investigado y la investigación esclarecerá si hubo algún favorecimiento para el detenido.

El comisario del distrito de Chao, en la provincia de Virú, capitán PNP Randall Jhonattan Quispe Cárdenas, fue removido de manera temporal tras la difusión de un video de contenido privado en el que presuntamente se le ve junto a la hermana de un detenido en su jurisdicción, informó el general Carlos Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad.

Según la autoridad, la Inspectoría General de la Policía decidirá si existe alguna responsabilidad que amerite la suspensión del investigado y sostuvo que la investigación busca esclarecer si hubo algún favorecimiento para el detenido.

El video fue grabado por la mujer que aparece en el mismo. La medida preventiva establece que el capitán investigado, por ahora, cumplirá labores administrativas en la sede policial de Trujillo, ubicada a hora y media de distancia del puesto que le fue asignado.