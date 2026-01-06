Puno: Una persona falleció tras ser atropellada en Juliaca

Hasta la zona acudieron efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo, quienes comunicaron el hecho al Ministerio Público. | Fuente: RPP

Una persona no identificada falleció tras ser atropellada en la salida a Arequipa, a la altura del kilómetro 7, en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, región Puno, informó la Región Policial de dicha localidad.

Según el reporte policial, la víctima murió en el lugar y el conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga. Por la violencia del accidente, el cuerpo quedó desfigurado y desmembrado, lo que ha dificultado su identificación.

Hasta la zona acudieron efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo, quienes comunicaron el hecho al Ministerio Público.

Posteriormente, se hizo presente el fiscal junto con personal de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (UIAT).

PJ ordenó cinco meses de prisión preventiva para conductor investigado por atropellar y causar la muerte de una mujer en Puno

No es el primer caso de atropellos en esta región, hace dos semanas el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román – Juliaca ordenó cinco meses de prisión preventiva contra Javier Valerio Choque Vargas, investigado por presuntamente conducir en estado de ebriedad y atropellar a Sabina Luque Vilcapaza, causándole la muerte.

Este hecho tuvo lugar el domingo 21 de diciembre, cuando la víctima, de 41 años, fue atropellada en la vía Juliaca-Huancané cuando se dirigía a vender jugos en su triciclo, dejando en la orfandad a tres menores de edad.