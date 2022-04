Víctor Zamora, especialista en salud pública. | Fuente: Andina

El Ministerio de Salud (Minsa) habría incurrido en una mala práctica en la aplicación de la cuarta dosis con la vacuna del laboratorio Moderna. Según denuncias realizadas por el personal de salud, los enfermeros encargados les inmunizaron con una dosis de 100 microgramos (0.50 mililitros) a más de 50 mil personas, produciéndoles diversos efectos adversos.

“Lo que nosotros estamos viendo es un deterioro en la toma de decisiones en el Ministerio de Salud, este no es el único caso de los últimos meses. Esto puede deberse a incompetencia o también a negligencia, esto debe de estar sujeto a investigación. Algún funcionario del Ministerio de Salud debe hacerse responsable y por supuesto dar explicación y, por otro lado, el Minsa también debe montar un programa de seguimiento de estas personas. Como son productos nuevos y no sabemos aparte del dolor de cabeza, malestar general que se ha producido, el INS debe montar un protocolo de seguimiento estricto a estas personas, porque recuerden que nuestro personal de salud ha sido vacunado con Sinopharmy la combinación con Moderna no es algo que esté registrado en las evidencias mundiales, por lo tanto esas personas tienen que ser seguidas”, señaló Zamora a RPP Noticias.

Asimismo, señala que la magnitud de este error no se ve reflejado en las respuestas del Ministerio de Salud.

“Hace llame la atención el comunicado del Ministerio de Salud del día de ayer prácticamente diciendo que todo está bien y que la campaña continúa. Es un problema de dos características: uno, el más importante, es que por negligencia o incompetencia o por algún problema en la cadena de mando hay un grupo de personas, especialmente trabajadores de la salud, han sido expuestos al peligro y esto tiene implicancias administrativas y judiciales”, dijo.

“En segundo lugar hay un daño reputacional contra el programa, por eso te digo que este es un programa exitoso y este tipo de errores deben ser corregidos rápidamente y la comunidad, especialmente las personas involucradas, necesitan una explicación, explicación que no se les ha dado”, agregó y señaló que se debe realizar una investigación al respecto.

“A pesar de que la recomendación de la FDA, de la OMS y del propio INS del Minsa dice que se utilice la mitad de la dosis, o.25 mililitros o 50 microgramos, 50 mil personas reciben el doble. No sabemos por qué ha sucedido eso, eso tiene que ser materia de una investigación y por supuesto de una explicación por parte del Ministerio de Salud, cosa que no se ha hecho hasta el momento”, agregó.

