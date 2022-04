Vacuna de Moderna | Fuente: AFP

El jefe de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, Alexis Holguín, aseguró este domingo que la vacunación contra la COVID-19 con la dosis de Moderna "ha seguido los estandares permitidos".

En conferencia de prensa, Holguín aseguró que hay dos tipos de presentaciones de la vacuna de Moderna, de 50 miligramos y 100 miligramos. "Ambos tienen estudios de seguridad y eficacia", recalcó.

"Se pueden colocar 100 mg como primera y segunda dosis, en el caso de los refuerzos tenían que ser en algunos casos de 50 mg y en otros casos 100 mg.", precisó.

Sin embargo, se consideró colocarle al personal de salud la dosis de 100 mg debido a la alta exposición que tienen estos con pacientes con COVID-19, lo cual se ha dado también en otro países.

"En diferentes países han cambiado estas medidas, algunos han implementado la dosis de 100 mg como terceras o refuerzos en poblaciones especiales. Teniendo en cuenta que nuestra población no ha recibido esta dosis (Moderna) como primera o segunda dosis, se consideró un grupo especial, que va a estar más expuesto como es el personal de salud", recalcó.

Reacciones leves a la vacuna

Por su parte, el director general del Centro Nacional de Epidemiología, Julio Ruiz, apuntó que el cambio de dosis se hizo luego de reevaluar las reacciones de la vacuna, las cuales son normales.

"En el país existe un sistema de vigilancia epidemilógica de reacciones a la vacuna. Todas las vacunas son vigiladas y este sistema está alerta y observa que haya un mayor nivel de las mismas reacciones que tienen las otras vacunas pero en mayor número y este sistema alimenta al Comité. Entonces entramos a una reevaluación", acotó.

No obstante, Ruiz aclaró que los efectos presentados han sido los mismos que la mayoría ha tenido, como dolor en la zona, un poco de fiebre, pesadez del brazo y fiebre. "Pero no quiere decir que la vacuna no sea segura, es muy segura", aseveró.

Cabe anotar que las dosis fueron aplicadas a 96 mil integrantes del personal de salud, 39 mil adultos mayores y 3 400 inmunocomprometidos.