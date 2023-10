Amazonas: mujer será sometida a un injerto de piel tras ser mordida por una serpiente venenosa

Edita Sánchez fue atacada por una especie de serpiente llamada jergón cuando trabajaba en su finca de cacao. Los médicos tendrán que hacer esta operación para rellenar la herida profunda que el animal dejó en su extremidad.

Una madre de familia de 35 años será sometida a un injerto de piel para eliminar las huellas que le dejó la mordedura de una serpiente venenosa de la especie jergón. Esto ocurrió en la ciudad de Bagua, en la región Amazonas.

Edita Sánchez Villalobos sufrió el ataque de esta serpiente hace 20 días cuando laboraba en su finca de cacao. El animal la mordió en su pierna izquierda y para lograr escapar ella contó que se arrojó a una quebrada y su rodilla derecha se impactó en una piedra, provocándole la ruptura de un cartílago y el derramamiento del líquido sinovial.

Atención médica

La mujer salió caminado al filo de la carretera y fue auxiliada al puesto de salud de TUPAC I, donde el médico de turno, después de aplicarle el antídoto contra el veneno del reptil, lo envió a su casa diciéndole que rápido mejorará, sin embargo, a los 8 días la herida estaba a punto de necrosarse.

"Estaba desyerbando el cacao cuando de pronto apareció algo veloz y me iba a dar otra picadura en la cadera, me incliné hacia atrás. Vi una quebradita y me lancé lastimándome la rodilla. Se me ha roto algunos tendones dicen (los médicos)", contó la mujer.

De inmediato ella fue evacuada al hospital de Bagua, donde los médicos han dicho que la paciente ya está fuera de peligro y en un par de días más se le hará un injerto de piel para rellenar la herida profunda que la serpiente dejó en su extremidad.

Edita Sánchez es madre de dos niños, su esposo y papá murieron en la época de pandemia. Por ello se encuentra solicitando ayuda económica para los gastos médicos.