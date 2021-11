Sismo en Amazonas: Alcalde de El Cenepa dice que no se puede comunicar con 57 comunidades por falta de conectividad

Carlos Yankikat, alcalde distrital de El Cenepa, provincia de Condorcanqui (Amazonas). | Fuente: RPPP

El alcalde distrital de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, Carlos Yankikat, señaló este domingo que no se puede comunicar con 57 comunidades y tener información de daños sobre el sismo de 5.7 de magnitud debido a falta de carreteras y energía eléctrica.



En conversación telefónica con RPP, Carlos Yankikat precisó que son un total de 58 comunidades las que integran el distrito El Cenepa, pero solo a una pudo llegar tras el movimiento telúrico. Indicó que a las demás comunidades solo se puede llegar por vía fluvial con chalupas durante varias horas.



"El resto de las 57 comunidades a las que todavía no puedo llegar es por el motivo de la conectividad. No tenemos carretera, no tenemos telefonía móvil, no tenemos internet. A esas comunidades no puedo llegar, no tengo la información, hay comisiones que han partido para recibir información, ese es el problema que tenemos en el distrito de El Cenepa", dijo.



"57 comunidades están incomunicadas"

Carlos Yankikat explicó que a la única comunidad que llegó está ubicada a una hora del distrito de El Cenepa. En el lugar, llamado, Achu, una vivienda de material rústico colapsó por el movimiento telúrico. "Las 57 comunidades están incomunicadas", insistió.



"La comunidad más lejana está a dos días de caminata, se va a recibir la información. Estamos bastante preocupados porque este movimiento ha sido muy fuerte en los últimos 40 años", dijo.

Además, el alcalde del distrito El Cenepa indicó que el miércoles tendrá una reunión con el Gobierno donde solicitará el tema de conectividad vial y de telefonía móvil para sus 58 comunidades.



Esta madrugada un sismo se registró a 98 kilómetros al este de Santa María de Nieva (región Amazonas), a una profundidad de 131 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico también se sintió en Ecuador y Colombia.

