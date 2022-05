Un equipo de arqueólogos descubre nueva galería en Chavín de Huántar. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Arqueólogos hallaron una nueva galería ceremonial con más de 3 mil años de antigüedad en el monumento arqueológico de Chavín de Huántar, situado en la provincia de Huari, en Áncash, informó la empresa minera Antamina.

Con ayuda de una cámara de video robótica, el investigador John Rick, director del proyecto de investigación, encontró dentro de la galería dos vasijas escultóricas de piedra ceremonial. Una de ellas pesa 17 kilos y tiene en tallado tridimensional la cabeza de un cóndor, las alas y la cola del ave.



"El video que grabamos nos revelo que adentro del edificio hay algo no visto, no tocado y no conocido durante tres mil años .Existe una nueva galería. Tiene rasgos de épocas más tempranos que nunca hemos en galerías, y no había un cuenco de piedra, habían dos y entoces, uno de los cuecos es en forma de cóndor", expresó.

El reciente descubrimiento fue realizado por el equipo del Programa de Investigación Arqueológica y Conservación de Chavín de Huántar de la Universidad de Stanford, el mismo que es financiado por Antamina.

Ofrendas

Tras este hallazgo, el arqueólogo Rick estima que estas vasijas fueron depositadas como ofrendas a la clausura de la galería del Cóndor hace 3000 años, considerada como la más antigua hasta la fecha.

Además, afirmó que este ambiente es netamente ceremonial y representa un espacio de tiempo transicional entre el sitio precerámico tardío de Caral, y el formativo medio y tardío como se conoce desde antes a Chavín de Huántar.