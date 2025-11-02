Sujetos atacan sede de una empresa de transportes en el Callao y dejan mensaje amenazante

Según la Policía Nacional, los responsables serían miembros de la banda 'Los Malditos de Gambetta'. Cámaras de seguridad en el lugar captaron a los hombres que hicieron los disparos.

Dos sujetos, a bordo de una motocicleta, dispararon esta madrugada contra el portón de la empresa de transportes HRE Express, que antes operaba bajo el nombre de Orion, ubicado en el asentamiento humano Cruz de Motupe en Ventanilla, región Callao.

Estas personas también dejaron una nota con un mensaje amenazante contra los directivos de esta compañía, en el que exigen que los conductores de la empresa paguen un monto de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.

Según la Policía Nacional, los responsables serían miembros de la banda 'Los Malditos de Gambetta'.

Cámaras de seguridad en el lugar captaron el ataque perpetrado por los individuos, quienes iban encapuchados y tras disparar huyeron con rumbo desconocido.

La empresa HRE Express recibe por tercera vez estas amenazas de atentados. Aunque no se reportaron heridos, los trabajadores de esta compañía se encuentran preocupados por la situación que viven.

RPP pudo conocer que la Policía Nacional ha podido capturar a unos involucrados en los recientes ataques contra HRE Express.

Paro de transportistas

Empresas de transporte público del Callao, Ventanilla y Mi Perú, han convocado a un paro regional para este lunes 3 de noviembre en el que exigirán la aplicación urgente de estrategias efectivas contra la ola de extorsión y sicariato que afecta al país.



La convocatoria no solo incluye a los transportistas, sino también a los comerciantes de los centros de abasto como mercados, a los bodegueros y a la ciudadanía en general.

