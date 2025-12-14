Áncash: recuperan cuerpo de pescador desaparecido luego de más de 10 días de búsqueda

La víctima deja en la orfandad a una niña de cuatro años. El cuerpo fue hallado en una playa ubicada en la provincia de Casma.

El cuerpo de Daniel Núñez Verona (37), quien había desaparecido el pasado 3 de diciembre mientras realizaba labores de pesca en la playa La Campana, en la región Áncash, fue hallado luego de 10 días.

La noticia fue confimada por Fritza Flores Aguilar, pareja del pescador, quien contó que el cadáver fue hallado por sus propios familiares en la orilla de la playa Chica, ubicada en la provincia de Casma.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional y un representante del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias de ley. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Huarmey, donde se le practicó la necropsia correspondiente.

De acuerdo con los primeros reportes, la causa de la muerte fue por asfixia. Tras su fallecimiento, Daniel Núñez deja en la orfandad a una hija de cuatro años.