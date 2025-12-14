Últimas Noticias
Comas: capturan a presuntos integrantes de banda criminal que extorsionaba negocios en Lima Norte

Los detenidos fueron identificados como Catherine Fresia Jamanca Obregón e Jem Daisako Rojas Ore
Los detenidos fueron identificados como Catherine Fresia Jamanca Obregón e Jem Daisako Rojas Ore | Fuente: PNP
Redacción RPP

Una pareja que sería parte de 'Los Gallegos Nueva Sangre' fue intervenida por agentes de la División de Investigación de Extorsiones. Esta banda criminal estaría detrás del cobro de cupos a bodegas, panaderías y restaurantes.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Gallegos Nueva Sangre' en Comas, quienes estarían implicados en delitos de extorsión, fabricación, comercialización y porte de armas de fuego y artefactos explosivos.

Según información policial, los intervenidos estarían detrás del cobro de cupos a bodegas, panaderías y restaurantes en distritos de Lima Norte

El operativo estuvo a cargo de la División de Investigación de Extorsiones, al mando del coronel PNP Víctor Revoredo.

Pareja con antecedentes

Los detenidos fueron identificados como Catherine Fresia Jamanca Obregón e Jem Daisako Rojas Ore, una pareja de esposos que alquilaba hace seis meses la vivienda donde se realizó el operativo. Ambos tienen antecedentes por delitos de extorsión y robo agravado.

De acuerdo con el coronel Revoredo, la banda criminal amedrentaba a sus víctimas y les exigían pagar montos de entre 10 mil a 20 mil soles.

Durante el registro del inmueble, los agentes incautaron panfletos extorsivos, explosivos artesanales, 53 municiones y material utilizado para amenazar a comerciantes.

Asimismo, se halló un carnet de identificación que pertenecería a un teniente del Ejército, hecho que ya es materia de investigación.

