Áncash: sujetos asesinan a hombre que tenía antecedentes por robo de vehículos

Un hombre fue asesinado de varios disparos en el asentamiento humano Santa Irene, en el distrito de Chimbote, provincia del Santa, en la región Áncash.

La víctima fue identificada como Enoc Miguel Cotrina Villena (24), quien era mototaxista y registraba antecedentes policiales por robo de vehículos. Los testigos le dijeron a la Policía Nacional que el joven tuvo una discusión con dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes llegaron a bordo de una motocicleta. Momentos después llegaron otros dos hombres en un vehículo menor y le dispararon en varias ocasiones antes de huir.

Según las primeras investigaciones policiales, Enoc Cotrina tenía una deuda de 2900 soles con un ciudadano venezolano, quien es el presunto responsable del crimen y ya ha sido identificado. Según las autoridades, este hombre aparentemente se dedica a los préstamos “gota a gota”.

El personal policial de la Oficina de Criminalística (Oficri) halló nueve casquillos de bala en la escena del crimen. La Policía continúa con las investigaciones para detener a los implicados.