Áncash: dictan prisión preventiva para menor de 17 años acusado de extorsionar a dueño de una farmacia en Chimbote

Según la investigación fiscal, el menor fue señalado por sus cómplices de haber participado en el envío de una nota extorsiva que exigía el pago de 20 mil soles al agraviado.

La Corte Superior de Justicia del Santa dictó nueve meses de prisión preventiva para un menor de 17 años, acusado de extorsionar al dueño de una farmacia en el distrito de Chimbote, región Áncash.

Durante la intervención se le incautó al adolescente un cartucho de dinamita, una réplica de pistola y un celular. La Policía Nacional también detuvo a otros dos menores, de 14 y 15 años, implicados en el hecho.

El Ministerio Público le imputa al adolescente los delitos de extorsión agravada y tenencia ilegal de materiales peligrosos. Al tratarse de un concurso real de delitos, posiblemente la pena mínima superará ampliamente los cinco años de cárcel, según la Fiscalía.