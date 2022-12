Acciones limpieza y disposición final de los animales silvestres muertos en el malecón Grau de Chimbote y en la playa Pérez de Huarmey. | Fuente: RPP

La cifra de muertes de pelícanos a causa de influencia aviar ha aumentado de 1 200 a 4 000 en los últimos días en la franja costera de la región Áncash, confirmó la directora regional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), Laura Acosta Díaz.



La funcionaria dijo a RPP Noticias que las aves silvestres han sido halladas sin vida en el circuito de playas de la provincia de Huarmey, en el balneario Tortugas y playa Grande, en la provincia de Casma, y en las playas de Los Chimus, Mar Brava, El Dorado, La Caleta de Chimbote, en la provincia del Santa.

Acciones de limpieza

Laura Acosta indicó que el personal del Senasa en coordinación con la Municipalidad Provincial de Huarmey recogió 2 173 mil pelícanos muertos en la playa Boca de León con ayuda de una maquinaria y luego se dispuso su entierro sanitario.

La médica veterinaria comentó que hoy continuarán con las acciones limpieza y disposición final de los animales silvestres en el malecón Grau de Chimbote y en la playa Pérez de Huarmey.

Además, Laura Acosta señaló que se ha reforzado la vigilancia activa de síntomas que puedan presentar las aves de corral a fin de detectar algún caso de influenza aviar, tras la declaratoria de la emergencia sanitaria.

El miércoles Senasa declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por un periodo de noventa (90) días, con el fin de intensificar las acciones de vigilancia y control de la influenza aviar de alta patogenicidad en todo el territorio nacional.

"Espacio Vital": El doctor César Munayco, director ejecutivo de vigilancia en salud pública del CDC del ministerio de salud (Minsa), explicó que los virus de la gripe aviar pueden generar una pandemia. Dijo que hay dos tipos de virus: de baja y alta patogenicidad que atacan a aves, aves de corral y en algunos casos afecta a los humanos. El ser humano si se puede infectar, pero es muy raro. En EE.UU. se detectó un caso con fatiga, pero se pudo controlar, puede ocurrir, pero es raro, precisó el especialista. Además señaló que a los pelícanos se les encontró el virus de H5N1 por eso Senasa ha declarado alerta sanitaria, sin embargo no se ha encontrado identificación de H5N1 en las aves de corral, solo en los pelícanos. Advirtió que un ave muerta no debe ser manipulada por lo que recomendó no acercarse a las aves muertas, ni enfermas.

