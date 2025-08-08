Últimas Noticias
Tragedia en Áncash: cinco personas mueren al caer camioneta a un abismo

Las circunstancias exactas del accidente vienen siendo evaluadas por las autoridades.
Las circunstancias exactas del accidente vienen siendo evaluadas por las autoridades. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el accidente se habría producido luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, provocando su caída al abismo.

Áncash
00:00 · 01:03

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que cinco personas fallecieron luego de que la camioneta en la que viajaban cayera a un abismo en el caserío de Shancac, ubicado en el distrito de Pampas Grande, provincia de Huaraz, en la región de Áncash.

Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Pablo y Guillermo Isidro Peña, así como las hermanas Marga, Bertha y Norma Palacios Alegre.

Todos ellos, naturales de los caseríos de Cullash y Shancac, se dirigían desde el distrito de Pariacoto hacia Pampas Grande, según indicaron las autoridades.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el accidente se habría producido luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, provocando su caída al abismo. No obstante, las circunstancias exactas del hecho aún están siendo evaluadas.

Tras intensas labores de rescate, en las que participaron efectivos de la Policía Nacional, personal de Serenazgo y pobladores de la zona, los cuerpos fueron recuperados y trasladados a la morgue para las diligencias respectivas.

Tags
Áncash Huaraz Policía Nacional del Perú accidente vehicular

