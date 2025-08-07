Madre del menor desaparecido en Lima y hallado en Ecuador está en Tumbes para reencontrarse con su hijo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La madre del menor de 14 años reportado como desaparecido en Lima y que fue hallado en el Ecuador, llegó este jueves a Tumbes con la intención de reencontrarse con su hijo.

La mujer, quien se encuentra en la sede de la Unidad de Protección Especial al Menor, afirmó que lo único que desea es ver al adolescente.

Como se recuerda, este caso cobró notoriedad luego de que la madre informara sobre la desaparición de su hijo. Días después, tras la alerta emitida por el Ministerio del Interior, el menor fue localizado en un hospital en Chimborazo, Ecuador.

Según las primeras investigaciones, el adolescente habría discutido con su madre, lo que lo llevó a contactar a su padre, quien reside en los Estados Unidos, y juntos habrían acordado viajar a Ecuador.

Sin embargo, tras llegar en bus a Tumbes y cruzar el puente internacional sin contratiempos, el adolescente presentó algunos malestares en Ecuador, por lo que su padre lo llevó a un hospital.

En el establecimiento de salud, el personal médico advirtió que el menor coincidía con una alerta de desaparición, avisando a las autoridades ecuatorianas.

Cabe señalar que el padre del adolescente fue intervenido tras verificarse que ingresó de manera ilegal a Ecuador, siendo expulsado a Colombia debido a que cuenta con dicha nacionalidad.