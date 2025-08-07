Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09
Informes RPP
Informes RPP
INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional
EP 1310 • 04:04

Madre del menor desaparecido en Lima y hallado en Ecuador está en Tumbes para reencontrarse con su hijo

La madre del menor de 14 años se encuentra en la sede de la Unidad de Protección Especial al Menor en Tumbes con la intención de reunirse con su hijo.
La madre del menor de 14 años se encuentra en la sede de la Unidad de Protección Especial al Menor en Tumbes con la intención de reunirse con su hijo. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Este caso cobró notoriedad luego de que la madre informara sobre la desaparición de su hijo. Días después, tras la alerta emitida por el Ministerio del Interior, el menor fue localizado en un hospital en Chimborazo, Ecuador.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La madre del menor de 14 años reportado como desaparecido en Lima y que fue hallado en el Ecuador, llegó este jueves a Tumbes con la intención de reencontrarse con su hijo.

La mujer, quien se encuentra en la sede de la Unidad de Protección Especial al Menor, afirmó que lo único que desea es ver al adolescente.

Como se recuerda, este caso cobró notoriedad luego de que la madre informara sobre la desaparición de su hijo. Días después, tras la alerta emitida por el Ministerio del Interior, el menor fue localizado en un hospital en Chimborazo, Ecuador.

Según las primeras investigaciones, el adolescente habría discutido con su madre, lo que lo llevó a contactar a su padre, quien reside en los Estados Unidos, y juntos habrían acordado viajar a Ecuador.

Sin embargo, tras llegar en bus a Tumbes y cruzar el puente internacional sin contratiempos, el adolescente presentó algunos malestares en Ecuador, por lo que su padre lo llevó a un hospital.

En el establecimiento de salud, el personal médico advirtió que el menor coincidía con una alerta de desaparición, avisando a las autoridades ecuatorianas.  

Cabe señalar que el padre del adolescente fue intervenido tras verificarse que ingresó de manera ilegal a Ecuador, siendo expulsado a Colombia debido a que cuenta con dicha nacionalidad.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Tumbes Ecuador Policía Nacional del Perú

Más sobre Tumbes

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA