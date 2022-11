Analy Sotelo acusó a un hombre que identificó como Alfredo Rodríguez Najarro de agredirla. | Fuente: RPP

La cantante Analy Sotelo denunció públicamente haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja, en la ciudad de Abancay, en la región Apurímac.

A través de sus redes sociales, la artista acusó a un hombre identificado como Alfredo Rodríguez de las agresiones sufridas.

Entre lágrimas y con el rostro golpeado e hinchado, dijo que era la primera vez que denunciaba por violencia a Alfredo Rodríguez, pese a que -aseguró- venía recibiendo agresiones desde hace un tiempo.

“Me he callado durante mucho tiempo de golpes, amenazas, insultos, y todo lo demás. No me voy a quedar callada. Si alguien ve un señor de nombre Alfredo Rodríguez, del Callao, esta denunciado en la ciudad de Abancay por agresión física”, manifestó.

Denuncia policial

Analy Sotelo ha hecho la denuncia en la Comisaría del distrito de Tamburco, provincia de Abancay.

Cabe mencionar que, según el Centro de Emergencia Mujer, hasta agosto de este año, esta institución ha atendido 2 140 casos de personas afectadas por hechos de violencia contra mujeres, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual.

El promedio es de 12 casos por día.



