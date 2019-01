Abancay | Hermana de la novia: En el hotel "no se ha visto extintor, salida de emergencia ni señalización"

El hotel Alhambra, ubicado en Abancay (Apurímac), fue escenario de una boda que culminó con 15 personas fallecidas. | Fuente: RPP

El hotel Alhambra, ubicado en Abancay (Apurímac), donde se llevó a cabo una boda que terminó en tragedia por el colapso de una pared, no contaba con las medidas de seguridad esenciales, aseveró Yovana Palomino, hermana de la novia.

En entrevista con RPP Noticias, contó que cuando ocurrió el accidente, “no se ha visto ni extintor, ni luces de emergencia, no había salidas de emergencia, no había señalización de Defensa Civil”. Remarcó que “un local no debería funcionar así”.

Además, indicó que detrás del local se llevaba a cabo una construcción, aparentemente la colocación de unos andenes, y “esas piedras se han deslizado” debido a la lluvia, pues no tenía soportes ni muros de contención.





Sin embargo, descartó que el accidente se haya producido por el deslizamiento de tierras. “Esa noche llovió como una hora. No ha sido tan intensa la lluvia, ni para decir que es el desastre natural que se ha venido encima, no ha sido así… Definitivamente su local es una mala construcción”.

Si bien reconoció que no comprobaron si el local contaba con todos los permisos de funcionamiento, dijo que esto fue porque Alhambra es un hotel de “lujo” y “prestigio” en Abancay y que cuando firmaron el contrato, el dueño “dijo que todo estaba bien, en funcionamiento”.

Palomino reveló que la familia está “devastada” porque han perdido familiares en la tragedia y otros más se encuentran heridos; entre ellos su madre, quien tiene ambas piernas fracturadas; y su sobrino, que tiene el cráneo fracturado y una herida expuesta en el muslo.