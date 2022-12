El Minsa anunció que tomará acciones rápidas para atender a la menor | Fuente: RPP

Una madre de familia solicitó este domingo ayuda al gobierno central para el traslado de su pequeña hija de 14 años a Lima para ser atendida de emergencia. La menor sufrió una lesión en su ojo izquierdo luego de que le cayera un perdigón durante las protestas que se realizan en Andahuaylas.

"Ella pasaba por la calle durante los enfrentamientos y le cayó un perdigón en el ojo izquierdo, ahora los médicos me dijeron que mi niña está muy grave, posiblemente pierda la vista. Lo único que yo quiero es que me apoyen por favor. La señora Dina Boluarte debe hacerse cargo de todo lo que está pasando, son personas inocentes que no tienen la culpa", expresó la mujer a RPP Noticias.

La señora también contó que tiene otro hijo herido debido a las protestas y expresó que no cuenta con los recursos para todos los gastos médicos pues tampoco puede trabajar debido al paro en Andahuaylas.

"Tengo otro hijo que estaba con ella y también fue agredido por los policías. Es un joven estudiante de 21 años y yo ahorita estoy muy consternada con todo lo que está pasando", añadió.

El director ejecutivo del hospital de Andahuaylas, Anthony Torres Gutiérrez, informó que la menor tiene un trauma ocular y que además hay 26 heridos por las protestas, de los cuales dos personas presentan impactos de bala. Esto a pesar que el ministro del Interior había señalado que los efectivos solo usarían armas no letales.

Minsa anuncia apoyo

El Minsa emitió un pronunciamiento en sus redes sociales informando que se está brindando la atención para el traslado de la niña a la capital para ser atendida.

"El Ministerio de Salud, a través de Samu, viene gestionado la referencia de la menor de edad afectada con trauma ocular en la ciudad de Andahuaylas, a fin de atenderla en el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) de Lima", fue el mensaje de la institución.





🔴URGENTE | El Ministerio de Salud, a través de @SamuPeruMinsa, viene gestionado la referencia de la menor de edad afectada con trauma ocular en la ciudad de Andahuaylas, a fin de atenderla en el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) de Lima. — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 12, 2022

La familia de la menor espera que las autoridades brinden su ayuda para salvar la vista de la menor | Fuente: RPP

Dos muertos dejan protestas

Un menor de edad y un joven de 18 años fallecieron este domingo el enfrentamiento entre manifestantes y la Policía Nacional en el aeropuerto de Andahuaylas.

El primer deceso fue confirmado por la Policía Nacional. Se trata de un menor de 15 años natural de la comunidad de Huancabamba. Según los familiares, murió producto del impacto de un proyectil.

El Hospital de Andahuaylas confirmó pasadas las 6 de la tarde el deceso de otro manifestante. Se trata de un joven de 18 años que ingresó a dicho centro médico con un golpe provocado por un objeto contundente.

En tanto, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, confirmó en RPP Noticias que ya hay más de 30 personas heridas.