El periodista del diario La República, Raúl Cabrera Ramos, denunció que le borraron las imágenes que tenía del desalojo a los comuneros de Fuerabamba. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Enviado especial Christian Ramos

El periodista del diario La República, Raúl Cabrera Ramos, denunció que la Policía Nacional lo detuvo por más de seis horas y borró las imágenes que había captado del desalojo desalojó a los comuneros de Fuerabamba de los terrenos de la minera MMG Las Bambas, en la región de Apurímac.

Este hecho ocurrió el miércoles 27 de abril, pese que el reportero, según contó este, se identificó con su carné de prensa y con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

“Yo cubría el desalojo para la empresa donde trabajo y estaba en la zona de Taquiruta, estaba grabando vídeos, realizaba fotografías, prácticamente estaba casi en el medio del desalojo y en eso un policía viene y me pregunta si tengo algún documento y yo les di mi credencial y DNI, pero igual me retuvieron”, contó el periodista.

Raúl cabrera explicó que los agentes lo llevaron a unos 200 a 300 metros del lugar, una zona cerca de la mina Las Bambas, donde le pidieron de nuevo los documentos.

“Me pidieron todos los documentos, yo les presenté todo e incluso verificaron mi identidad en sus registros, se percataron que no había nada. Pero retuvieron y me dijeron que me iban a llevar a la comisaría, no pudieron porque la vía de salida a Challhuahuacho estaba tomada por los comuneros de Fuerabamba. Entonces ahí me quitaron mis equipos y estuve incomunicado”, dijo.

En ese momento, según la narración del periodista, los agentes de la policía comenzaron a borrar todas las imágenes que había registrado del desalojo de los terrenos de la mina Las Bambas.

“Borraron las imágenes del celular, borraron los vídeos del desalojo, propios de la actividad periodística. Básicamente eso”, explicó.

El periodista Raúl Cabrera Ramos indicó que los agentes no lo agredieron, pero que no podría identificar a quiénes lo intervinieron. El reportero pidió a los policías tener "más criterio" al momento de intervenir a las personas, sobre todo si estas se identifican y no oponen resistencia.

“Parece que eran policías de fuerzas especiales, de los que participan en estas intervenciones. No podría identificarlos porque estaba más preocupado mi familia y no podía ver el apellido (en sus membretes) que llevaban. A un inicio casi me agreden, yo le dije a un policía que haga respetar mis derechos porque estaba colaborando y no oponía resistencia”, contó.

Esta detención provocó que diversos organismos se pronuncien como la Asociación Nacional de Periodista del Perú, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la Prensa Peruana se pronuncien en favor del periodista.

