Admisión UNSA de Arequipa: estos son los resultados del Examen Ordinario I Fase 2026 de la Universidad Nacional de San Agustín

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) vivió el último domingo una extensa jornada académica con su Examen Ordinario I Fase 2026, donde solo 1 de cada 15 postulantes obtuvo una de las 1,129 plazas disponibles.

En total, se registraron 16,889 postulantes inscritos, de los cuales apenas 220 no asistieron a la prueba, marcando un mínimo ausentismo del 1%. La distribución de aspirantes se dio en tres áreas: 3,959 para Biomédicas, 6,415 para Ingenierías y 6,515 para Sociales, organizados en dos turnos: mañana para Biomédicas e Ingenierías y tarde para Sociales.

«Es un orgullo ver el entusiasmo y la dedicación de los jóvenes que aspiran a formarse en nuestra universidad. Este alto nivel de participación refleja la confianza que la sociedad deposita en la UNSA», expresó el rector, Dr. Hugo Rojas Flores, quien destacó que la institución mantiene su compromiso con la transparencia en los procesos de admisión.

Resultados

Los resultados fueron publicados después de las 2:00 a.m., en la página web institucional de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su Facebook oficial.

El primer puesto en el ranking general de ingresantes en el último examen de admisión a la UNSA le pertenece a una estudiante que obtuvo 85.35 puntos en la carrera de Medicina.

El segundo puesto en la general fue para una postulante a enfermería con 80 puntos, mientras que el tercer puesto lo ocupó un postulante a Ingeniería Civil, con 70 puntos.

Si tú quieres saber cuáles son los ingresantes a las 59 carreras profesionales solo debe ingresar al siguiente link: https://acortar.link/TaGadU

Examen mañana y tarde

Desde hace algunos procesos de admisión la UNSA decidió que la evaluación se realice en dos horarios: 9:00 a.m. y 4:00 p.m., con la finalidad de tener un mayor control en la rendición de la prueba que tiene una duración de 2 horas y 30 minutos.

El proceso de evaluación congregó a más de 10 mil postulantes en el turno mañana y 6,515 en la tarde. «Nuestro compromiso es brindar igualdad de oportunidades a todos los aspirantes, garantizando un proceso justo y transparente», afirmó el vicerrector académico, Dr. Luis Cuadros Paz.

«Este compromiso subraya la importancia que los jóvenes otorgan a esta oportunidad de ingresar a la UNSA», resaltó el rector Hugo Rojas. La Universidad además informó que la jornada transcurrió sin incidentes y con amplio despliegue logístico, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

El próximo examen de admisión es bajo la modalidad del Centro Preuniversitario de la UNSA, Ceprunsa, ciclo quintos válido solo para estudiantes del quinto de secundaria y que se desarrollará el domingo 2 de noviembre.