Arequipa: asesinan a empresaria en su vivienda para robarle cuatro mil soles

Arequipa: Sujetos asesinan a empresaria en su vivienda para robarle cuatro mil soles | Fuente: RPP

Una adulta mayor, identificada como Dolores Quispe Apaza, fue estrangulada por unos sujetos que ingresaron a su casa ubicada en la asociación de vivienda Virgen de la Candelaria en el distrito arequipeño de Characato.

El jefe de la Divincri, Eduardo Del Campo, informó que fueron cuatro los sujetos que ingresaron por un costado de la vivienda, que es un terreno abandonado, para robar. Ya en el interior del inmueble, ellos maniataron a dos inquilinos y a la mujer, además procedieron a estrangularla y, tras ello, se llevaron cuatro mil soles.

La víctima era una empresaria dedicada a la producción y venta de api, que es una bebida tradicional que comercializaba en cuatro distritos de Arequipa. Su vivienda también servía como lugar de elaboración del producto.

Al lugar acudieron detectives de la Sección de Homicidios del Depincri y peritos de Criminalística, quienes recabaron declaraciones de los testigos y de los hijos de la víctima. La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.