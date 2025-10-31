Desarticulan a 'Los Gallegos de San Juan de Lurigancho', banda criminal integrada por ciudadanos venezolanos

Los sospechosos fueron puestos a disposición de la Divincri del Cono Este. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional desarticularon la banda criminal ‘Los Gallegos de San Juan de Lurigancho’, integrada por cinco ciudadanos venezolanos, informó a RPP el general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal.

El alto mando aseguró que estos sujetos tenían en su poder un arma de fuego, municiones, celulares y cartuchos de dinamita. Además, se encontraron pruebas que vinculan a los extranjeros con extorsiones y préstamos ‘gota a gota’.

“Estamos imputando los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y porte de material explosivo y municiones. También por el delito de extorsión, porque se les ha encontrado una carta extorsiva”, declaró el jefe policial.

En la misiva, firmada por ‘Los Gallegos’, se lee este mensaje: “Vas a alinearte porque a la próxima vamos a dispararte a ti y a toda tu familia”.

“Se les ha encontrado en su poder toda la evidencia, para nosotros con contundencia decir que se dedican a estos préstamos ‘gota a gota’, ¿no?”, refirió el general Lozada.



Detenidos procesados

Los sospechosos fueron intervenidos en una vivienda de la avenida Los Jardines, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital.

“Estamos luchando con todo, haciendo una lucha permanente, contundente, contra los delincuentes, contra la delincuencia. Los números nos avalan, no se puede todo, eso es verdad, nunca se ha podido todo; pero eso para nosotros es una motivación para ir con más ganas y luchar contra este flagelo que reclama mucho nuestra ciudadanía”, refirió Lozada.

Al cierre de este informe, los sospechosos fueron puestos a disposición de la Divincri del Cono Este, para continuar con las diligencias de ley.

