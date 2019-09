Arequipa | Cáceres Llica le pide al presidente Vizcarra olvidar el adelanto de elecciones y ponerse a trabajar [Video]

El gobernador regional, Elmer Cáceres, emplazó al presidente Vizcarra a que trabaje por el país.

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, le pidió al presidente Martín Vizcarra, que dejé lado el adelanto de elecciones y se dedique a trabajar.

“Presidente, hay que trabajar. Ya déjese de pelear con el Congreso”, dijo en Río Grande, provincia de Condesuyos, donde participó del inicio de una obra vial.

A decir de Cáceres, el Congreso tampoco cumple con su función y habría que ‘sacar a los congresistas’.

“Es cierto que este Congreso es un Congreso que no avanza. Habría que sacarlos a los congresistas, entre comillas, pero falta un año para las elecciones. No tiene sentido apresurar las elecciones. No le van alcanzar los tiempos y tampoco le van hacer caso los congresistas”, destacó Cáceres.

En su visita a Río Grande, el último domingo, prometió la construcción de una vía que una Ocoña (Camaná) con Río Grande y también se comprometió a ejecutar la obra de agua y desagüe para la zona de Secocha, donde se desarrolla la minería informal.

A raíz del conflicto social por el proyecto Tía María, Cáceres se distanció del presidente Vizcarra. Lo calificó de ‘traidor’ y, en su momento, hasta le dio un plazo de 72 horas para que solucione el problema en el Valle de Tambo.