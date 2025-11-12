Tragedia en Arequipa: chofer de camioneta involucrada en fatal accidente dio positivo al dosaje etílico, según la PNP

Arequipa | Fuente: RPP

Al menos 37 personas murieron y 25 resultaron heridas, luego de que un bus interprovincial cayera a un barranco, a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, en la provincia de Camaná.

Se trata de un bus de la empresa Llamosas, que partió de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, con destino a la ciudad de Arequipa.

La unidad de transporte se despistó y se desbarrancó al promediar la medianoche, luego de chocar con una camioneta, en circunstancias que son motivo de investigación.

Al respecto, el corresponsal de RPP en Arequipa informó, citando fuentes policiales, que el conductor de esta camioneta, identificado como Henry Apaclla Ñaupari (35), dio positivo al dosaje etílico practicado.

El hombre permanece detenido en la Comisaría PNP de Ocoña, mientras se realizan las pesquisas preliminares en torno a esta tragedia.

Nuestro periodista indicó que nueve de los heridos fueron derivados centros de salud Honorio Delgado y EsSalud de Arequipa, debido a la complejidad de sus lesiones.

Al cierre de este informe, el tránsito vehicular ya fue restablecido en este tramo de la Panamericana Sur, luego de que fuera remolcada la camioneta siniestrada.



🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía Penal de Camaná realiza diligencias urgentes e inaplazables tras el accidente de un ómnibus en Ocoña, que cayó a un barranco luego de colisionar con una camioneta a la altura del kilómetro 780 de la Panamericana Sur, cuando se dirigía a la ciudad de… pic.twitter.com/f8Q3xEiph2 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 12, 2025

Fiscalía abrió investigación tras fatal accidente

El Ministerio Público informó que ya ha abierto una investigación, a fin de determinar responsabilidades por el fatal accidente en la región Arequipa.

En un comunicado, la institución indicó que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná efectúa “diligencias urgentes e inaplazables en Ocoña”, jurisdicción donde se registró la tragedia.

“Los fiscales provinciales Luis Supo Ramos y Jorge Medina Chávez, así como el adjunto provincial Clisman Ala Gordillo, acudieron a la zona del siniestro para realizar el levantamiento y el traslado de los cadáveres”, se lee en el documento.

“Asimismo, se dispuso la detención del conductor de la camioneta para determinar su responsabilidad y situación legal en el hecho”, agregó.

Por su lado, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó en un comunicado que se encuentra colaborando en la investigación de las causas del accidente, poniendo a disposición de las autoridades competentes “todos los recursos técnicos y la información de nuestra competencia”.

“Hacemos un llamado enfático a todos los conductores y empresas de transporte a priorizar en todo momento la seguridad vial, actuando con prevención y responsabilidad para evitar accidentes de tránsito”, concluyó.

