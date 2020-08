En medio de crisis sanitaria por el alto índice de contagios de la COVID-19, Arequipa celebra su 480 aniversario. | Fuente: Gobierno Regional de Arequipa

La bandera carmesí de Arequipa flamea a media asta en señal de duelo. Hoy 15 de agosto la ciudad cumple 480 años de fundación española, pero no habrá celebración, serenatas ni Corso de la Amistad debido a la pandemia del nuevo coronavirus que deja, por ahora, más de mil 300 víctimas mortales.

Protagonista de más de una decena de revoluciones históricas en el país, famosa por levantarse de ocho terremotos desde 1913 y cuna del premio nobel Mario Vargas Llosa, Los Dávalos, Mariano Melgar, entre otros, Arequipa tiene una importancia especial, como lo cuenta el historiador Hélard Fuentes.

“Por los procesos políticos e históricos donde han tenido mucha intervención nuestros ilustres personajes, no solo en el campo del Derecho y las letras, también en el arte, pintura, caricatura y la fotografía entre otros aspectos”, señala.

Hoy, en plena crisis sanitaria, Arequipa enfrenta problemas de liderazgo para gestionar la ciudad y la región, según lo señala Ángel María Manrique, jefe de la oficina Defensorial.

“Existe un enfrentamiento entre autoridades. No hay el compromiso respectivo por parte de ellas. Se han agudizado los enfrentamientos entre los propios ciudadanos por posiciones políticas y cuestionamientos legítimos”, indica.





En Arequipa, más de 20 mil personas han sido contagiadas por la COVID-19 y más de mil 200 han fallecido. | Fuente: Gobierno Regional de Arequipa

Y por más que agosto huela a fiesta, la recomendación es quedarse en casa, como lo aconseja el jefe del departamento de Medicina del hospital Honorio Delgado, Alexis Urday.

“Hay que evitar estas fiestas para reunirse, visitar al papá o al abuelo. No, no estamos. Actualmente, Arequipa no está para festejar. Tenemos que ser bastante responsables. Si uno va a visitar a su familia el 14 o el 15, y si uno de ellos es positivo, va a contraer toda la familia la enfermedad", advierte.

En esa misma línea se pronuncia el alcalde provincial, Omar Candia Aguilar. “Como Municipalidad Provincial de Arequipa, y en respeto a la memoria de las personas que lamentablemente han perdido la vida y a los cientos de personas que han sido infectadas con el virus, tomamos la decisión de no hacer ningún festejo, pero sí realizar actos de conmemoración”, señala.

Ahora, solo es tiempo de recordar a José Luis Bustamante y Rivero, presidente del Perú entre 1945 y 1948 y nacido en esta tierra, cuando dijo que no hay más que una Arequipa: “La de ayer, la de siempre… Y a los hijos de Arequipa les toca, superando cualquier obstáculo, convertir esta herencia en un legado perenne para el futuro. Ninguna crisis debe frustrar tan alto cometido”, puntualiza.