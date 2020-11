Arequipa: Denuncian colapso de hospital Goyeneche por alta demanda de pacientes

Demanda de pacientes se quintuplicó en consultorios externos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

El hospital Goyeneche, el más antiguo de Arequipa, ha colapsado ante la gran demanda de pacientes no COVID-19. En los últimos días cientos de personas llegan al área de Emergencia en busca de atención, señaló el presidente del comité de Seguridad y Salud, Árnaldo Sánchez.

El médico indicó que el número de pacientes que atendían por día aumentó de 500 a mil 500. Debido a esta situación, el personal de salud no se da abasto para atender a todas las personas.

Algunos de los pacientes permanecen en los pasillos, mientras esperan, incluso por horas, a ser atendidos.

"La noche que yo estuve de guardia en emergencia me faltaban manos. No podemos esperar a que empiece la segunda ola porque nuestro hospital podría convertirse en un centro COVID, tenemos que estar preparados y ahora no lo estamos", dijo.

Por su parte el Gonzalo Castañeda Conde, secretario del Cuerpo Médico de este hospital dijo que desde hace dos meses no se hacen pruebas de descarte del nuevo coronavirus a los pacientes que llegan en busca de atención por otros males, por lo que es un riesgo para el personal y la ciudadanía.

También indicó que se quintuplicó el número de personas que buscan una consulta externa, pero que solo 10 en promedio logran acceder a una cita en cada especialidad.

RPP Noticias recorrió las áreas de Farmacia, Oncología, Pediatría, Emergencia y Tríaje y constató el gran número de personas que formaban filias esperando atención médica.

Tratamos de hablar con la directora del hospital, Mirtha Oporto, pero su secretaria dijo que estaba en una reunión.