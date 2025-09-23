Arequipa: dictan ocho meses de prisión preventiva para extranjero acusado de atropellar y causar la muerte de un niño

La defensa del imputado ofreció 50 mil soles como reparación civil para que afronte la investigación en libertad; sin embargo, el juez rechazó el pedido.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El juez Edwin Esteba Huanca, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, dictó ocho meses de prisión preventiva contra el ciudadano venezolano Romeyder Alejandro Molina Contreras (23), acusado de atropellar y causar la muerte de un niño de ocho años.

Según el magistrado, el procesado conducía en estado de ebriedad un automóvil cuando arrolló al menor y posteriormente se dio a la fuga.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el accidente ocurrió la noche del 19 de septiembre en la calle Moquegua, en el sector de Semirrural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado. El menor había salido a comprar pan cerca de su vivienda cuando fue impactado por el vehículo. Tras el hecho, Molina Contreras huyó y se escondió en su domicilio.

Los exámenes practicados al hombre revelaron que el acusado tenía 1.43 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, más del triple del límite permitido.

Durante la audiencia de prisión preventiva, la defensa del imputado ofreció 50 mil soles como reparación civil para que afronte la investigación en libertad; sin embargo, el juez rechazó el pedido al considerar que el detenido no demostró tener arraigo familiar ni laboral en el país.