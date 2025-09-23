Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Arequipa: dictan ocho meses de prisión preventiva para extranjero acusado de atropellar y causar la muerte de un niño

El Poder Judicial dictó la medida contra el extranjero.
El Poder Judicial dictó la medida contra el extranjero. | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La defensa del imputado ofreció 50 mil soles como reparación civil para que afronte la investigación en libertad; sin embargo, el juez rechazó el pedido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El juez Edwin Esteba Huanca, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, dictó ocho meses de prisión preventiva contra el ciudadano venezolano Romeyder Alejandro Molina Contreras (23), acusado de atropellar y causar la muerte de un niño de ocho años. 

Según el magistrado, el procesado conducía en estado de ebriedad un automóvil cuando arrolló al menor y posteriormente se dio a la fuga.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el accidente ocurrió la noche del 19 de septiembre en la calle Moquegua, en el sector de Semirrural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado. El menor había salido a comprar pan cerca de su vivienda cuando fue impactado por el vehículo. Tras el hecho, Molina Contreras huyó y se escondió en su domicilio.

Los exámenes practicados al hombre revelaron que el acusado tenía 1.43 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, más del triple del límite permitido.

Durante la audiencia de prisión preventiva, la defensa del imputado ofreció 50 mil soles como reparación civil para que afronte la investigación en libertad; sin embargo, el juez rechazó el pedido al considerar que el detenido no demostró tener arraigo familiar ni laboral en el país. 

Video recomendado
Tags
Arequipa Accidente de tránsito Poder Judicial

Más sobre Arequipa

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA