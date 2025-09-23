Últimas Noticias
Poder Judicial revisará mandato de prisión preventiva de Andrés Hurtado el 1 de octubre

La audiencia por el caso de Andrés Hurtado se llevará a cabo de forma virtual a las 11:00 a.m.
| Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El exconductor de televisión enfrenta una investigación fiscal por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

La suerte del exconductor de televisión Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, quedó en poder del juez Supremo Provisional Juan Carlos Checkley que este miércoles primero de octubre evaluará si mantiene o no vigente el mandato de prisión preventiva que se le impuso dentro de la investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 11 de la mañana, el magistrado realizará "una revisión de oficio" de la medida restrictiva que dictó su despacho contra Hurtado Grados por un plazo de 18 meses, el 2 de octubre del 2024, con el fin de determinar si aún subsisten los presupuestos que dieron lugar a la prisión preventiva que se le impuso al exconductor de televisión dentro de este proceso penal.

De esta forma, Checkley Soria acató lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y en una modificatoria al artículo 283 del Código Procesal Penal en el que se establece que los jueces de investigación preparatoria deben realizar una revisión periódica de oficio de un mandato de prisión preventiva cada seis meses, a fin de determinar si la medida sigue vigente.

Por ello, el magistrado escuchará ese día los argumentos de Andrés Hurtado, desde el penal de Lurigancho, dónde está recluido, así como de su abogado defensor y del representante de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos, a fin de emitir una decisión respecto a la situación legal del exconductor de Televisión en los próximos días.

Hurtado Grados es investigado en dicha Fiscalía Suprema por su presunta intervención en el pago de una supuesta coima entregada por el empresario Javier Miu Leí para que pueda recuperar barras de oro que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el año 2020, entre otros hechos.

Caso Elizabeth Peralta

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley también realizará el miércoles primero de octubre desde las 3 de la tarde una revisión de oficio del mandato de prisión preventiva por un plazo de 18 meses que se dictó contra la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, quien encuentra comprendida dentro de esta investigación preparatoria.

La doctora Peralta Santur cumple esta medida restrictiva, que le impuso la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el 3 de diciembre del 2024 , en el establecimiento penitenciario de mujeres de Chorrillos, ex Santa Mónica, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos.

El último 18 de setiembre, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima ordenó la libertad del exconductor de televisión Andrés hurtado tras haber vencido el plazo de 9 meses de prisión preventiva que se le impuso en la  investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias a raíz de las presuntas irregularidades detectadas en el trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en el 2019, para renunciar a su nacionalidad peruana, a fin de que pudiera jugar en China.

