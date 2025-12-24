Arequipa: dos jóvenes son detenidos por presuntamente comprar productos con varios billetes falsos

De acuerdo con la Policía, los detenidos presuntamente integrarían la banda denominada “Los Money de Arequipa”.

Dos jóvenes fueron detenidos por agentes del Grupo Operativo de Investigaciones Especiales (GOIE) de la Divincri, cuando presuntamente intentaban hacer circular billetes falsos de cincuenta soles al realizar compras de ropa, juguetes y electrodomésticos en el mercado Siglo XX, de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, ubicada en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, región Arequipa.

Los intervenidos fueron identificados como Josué Jeferson Mamani Ramos, de 22 años, y Eduardo José Xarrasco Escapa, de 19 años. La detención de ambos se dio tras la denuncia de una comerciante que alertó haber recibido un billete falso como forma de pago.

A los jóvenes se les incautó 20 billetes falsificados de 50 soles, todos con la misma serie de numeración, además de dos teléfonos celulares y tarjetas de débito de distintas entidades bancarias, los cuales quedaron como parte de las diligencias de investigación. De acuerdo con la Policía, los detenidos presuntamente integrarían la banda denominada “Los Money de Arequipa”.

Ambos jóvenes fueron trasladados al área de Estafas de la Divincri, donde son investigados por el presunto delito contra el orden monetario, en la modalidad de circulación de billetes falsos.